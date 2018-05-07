Воевавшего на Донбассе бразильского боевика Лусварги взяли под стражу

Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области избрал меру пресечения бразильцу Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Как сообщил член коллегии судей Марьян Мыцак, Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

«Коллегия судей постановила избрать Рафаэлю Лусварги меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 21.00 часов 5 июля», - отметил судья.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Киеве националисты поймали бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков. Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а затем решили отвести в СБУ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что гражданин Бразилии Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне «ДНР», оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).

Через некоторое время к активистам, которые привели бразильца к зданию СБУ, вышли сотрудники ведомства. Один из них, не назвав себя, заявил, что обвинительный акт в отношении мужчины, которого привели националисты, сейчас рассматривается судом первой инстанции.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook сообщила, что с Лусварги общаются сотрудники спецслужбы.

Впоследствии в связи с большим общественным интересом СБУ обнародовала разъяснения относительно ситуации с гражданином Бразилии. Отмечается, что Лусварги был задержан сотрудниками СБУ в октябре 2016 года.

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В отношении иностранца следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР».

В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор в связи с процедурными нарушениями. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производства против Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, которым оно рассматривается по существу и к исключительным полномочиям которого относится вопрос меры пресечения, отмечали в СБУ.