В Одесской области депутат «забыл» задекларировать предприятие с капиталом более 2 миллионов гривень

Депутату одного из райсоветов уже сообщили о подозрении.

В Одесской области депутат райсовета 2 года не декларировал предприятие с уставным капиталом более 2,3 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, представители ведомства накануне сообщили о подозрении депутату одного из районных советов в связи с внесением недостоверных сведений в декларации о доходах.

В частности, установлено, что за 2016 и 2017 годы депутат райсовета умышленно не указал информацию о принадлежности ему 100% уставного капитала предприятия на сумму свыше 2,3 млн грн.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники полиции по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее следователи Государственного бюро расследования задержали лиц, получивших 74,5 тыс. долларов за оставление лица на должности руководителя госпредприятия Министерства аграрной политики и продовольствия.