Чиновники требовали $74,5 тысячи за сохранение на должности руководителя госпредприятия

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи Государственного бюро расследования задержали лиц, получивших 74,5 тыс. долларов за оставление лица на должности руководителя госпредприятия Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГБР, следователи центрального аппарата Госбюро расследований задержали двух человек во время получения 9 тыс. долларов неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Это была последняя часть неправомерной выгоды на общую сумму 74,5 тыс. долларов. Средства передавались лицам частями.

Следствием установлено, что задержанные пообещали договориться с должностными лицами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об оставлении на должности руководителя одного из подчиненных министерству государственных предприятий.

Лиц задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 28 января, должностное лицо филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" задержали по подозрению в вымогательстве 250 тысяч гривен.