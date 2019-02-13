Украина призывает координатора ОБСЕ посетить украинских заложников на Донбассе - Геращенко

Представители украинской делегации призвали Фриша немедленно присоединиться к процессу установления судьбы более 70 удерживаемых украинцев, информацию о которых скрывает Россия и ее ставленники боевики.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске призывает координатора Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ посла Тони Фриша посетить украинских заложников на оккупированном Донбассе.

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Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в социальной сети Facebook.

"Мы обратились к послу Тони Фришу с призывом немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным. Надеюсь, вскоре такой визит в Луганск состоится", - отметила Геращенко.

Также, по ее словам, украинская сторона обратилась и к специальному представителю ОБСЕ послу Мартину Сайдику с просьбой "способствовать передаче писем родных украинским заложникам, и он пообещал это сделать".

"Украинские заложники в ОРДЛО не имеют права на телефонный звонок. Последний раз Международный комитет Красного Креста передавал письма заключенным в сентябре прошлого года, и за все это время только раз передали передачу. (Представители - УНИАН) МККК ни разу не имели возможности общения с удерживаемыми. И мы ожидаем от МККК более активной позиции в отношении писем и передач", - добавила Геращенко.

"Мы выразили протест на гуманитарной подгруппе и на ТКГ, что Россия и ее марионетки блокируют даже право на звонок и письмо, а ОБСЕ и МККК публично не смогли выразить даже глубокого беспокойства по этому поводу", - заявила Геращенко.

"Обратили внимание ОБСЕ, что уже три года не выполнено обещание боевиков - освободить подростков из Ясиноватой. Мы ожидаем от координаторов более четкой позиции относительно требований выполнять договоренности, так тяжело достигнутые в группе. Детей обещали освободить еще в конце 2016 года", - напомнила она.

"РФ и их марионетки из ОРДЛО продолжают тактику сокрытия информации об удерживаемых и годами не дают ответа на наши запросы. Поэтому, поскольку нет никакой реакции о судьбе разыскиваемых нами людей, мы призвали посла Фриша приобщиться к установлению судьбы более 70 украинцев, удерживание которых в тюрьмах нам умышленно не подтверждают (хотя украинская сторона имеет информацию и доказательства их незаконного ареста). И у нас есть основания беспокоиться, что нескольких украинцев из этого списка боевики могли замучить", - подчеркнула она.

Также, по ее словам, украинская сторона призвала немедленно активизировать поиск пропавших без вести (в этом списке - сотни человек) и создать соответствующий механизм с участием РФ и МККК.

"Еще раз подтвердили, что украинская сторона готова немедленно начать реконструкцию моста в Станице Луганской при участии МККК. Этот процесс блокируют РФ и их марионетки", - заявила Геращенко.