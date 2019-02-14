Поздравления с Днем святого Валентина: лучшие стихи, пожелания, картинки
День святого Валентина празднуется 14 февраля, в 2019 году он приходится на четверг. Но это не повод не отмечать его, постарайтесь добавить романтики в отношения, несмотря на трудовые будни. А УНИАН Вам в этом поможет.
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Традиции и приметы Дня всех влюбленных
В этот день принято дарить своим вторым половинкам приятные подарки, при выборе которых стоит ориентироваться на вкусы и предпочтения возлюбленного/возлюбленной. Порадуйте дорогих сердцу людей, например, цветами, оригинальными сладостями, прикольными игрушками (можно даже из секс-шопа).
Не стоит забывать и о неизменном атрибуте Дня святого Валентина – валентинке. С помощью такой открытки Вы можете признаться в любви даже анонимно, не подписав ее.
Многие пары стараются в этот день сыграть свадьбу, ведь существует примета, что связавшие себя узами брака 14 февраля будут жить в счастье и любви многие годы.
Поздравления с Днем святого Валентина девушке/женщине
***
В жизни личное, интимное
Занимает долю львиную.
С днем святого Валентина
Поздравляю я любимую!
***
Полетели валентинки,
Ярко-красные картинки,
День сегодня окрыленных
И счастливых всех — влюбленных!
Валентинку я свою
От души тебе дарю
И хочу тебе признаться,
Я хочу с тобой встречаться!
***
Поздравляю с 14 февраля!
И пусть этот день в лучах сияя,
В жизнь воплотит твои мечты,
Я искренне тебе желаю
Цветов, любви и красоты!
***
Нет теплее твоих рук,
Нет светлее твоих глаз.
Пусть не будет разлук
И печалей у нас!
Валентин прилетел
И пронзил наше сердце
Любовной стрелой.
И теперь наш удел, сказать:
Мы будем всегда
Неразлучны с тобой.
***
В день святого Валентина
Не могу сдержать лавину
Одолевших меня чувств,
Открываю тайный шлюз,
И любовь моя стремится,
Страстью пенится, и мчится
К самой лучшей на Земле!
Восхитительной! К тебе!
Поздравления с Днем влюбленных парню/мужчине
***
Снег и холод за окном,
Но согреешь ты теплом!
С днем влюбленных, милый мой,
Поздравляю, дорогой!
***
С Днем святого Валентина!
С Днем влюбленных, милый мой,
Ненаглядный мой мужчина,
Самый близкий и родной.
Быть с тобой хочу я рядом
Каждый миг и каждый час.
По утрам встречаться взглядом,
Жить для нас и ради нас.
***
В этом розовом сердечке,
Кроме тёплых, нежных слов,
Я вложу ещё, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щёчках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
***
Пусть же день Валентина святого
Будет праздником нашего дома.
Чтобы вечно любовь в нём цвела
И теплом наполняла сердца.
Поздравляю тебя, мой любимый,
С днем влюбленных, с днем Валентина!
Поздравления с 14 февраля другу/подруге
***
Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю сладкой любви и страстного интима, успехов в постели и влюбленности в жизнь, поцелуев с мурашками по коже и крепких искренних объятий до треска костей!
***
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
***
Тебе я в этот праздник пожелаю
Любви огромной, чистой и простой,
Желаю только радости и счастья,
На век, твой романтичный, золотой!
***
Желаю тебе всегда быть окутанным/ой внимаем и заботой. С Днем святого Валентина! Огромной и чистой любви тебе!
***
Пусть встретишь ты ту (того), что тебя понимает,
Не требует жертв и борьбы роковой,
И с ласкою нежной тебя обнимает —
Пусть встречу подарит добрый святой!