Поздравления с Днем святого Валентина: лучшие стихи, пожелания, картинки

УНИАН подобрал для Вас лучшие поздравления с Днем Валентина 2019.

День святого Валентина празднуется 14 февраля, в 2019 году он приходится на четверг. Но это не повод не отмечать его, постарайтесь добавить романтики в отношения, несмотря на трудовые будни. А УНИАН Вам в этом поможет.

Читайте такжеЧто подарить на 14 февраля: лучшие идеи для секс-подарков (18+)

Традиции и приметы Дня всех влюбленных

В этот день принято дарить своим вторым половинкам приятные подарки, при выборе которых стоит ориентироваться на вкусы и предпочтения возлюбленного/возлюбленной. Порадуйте дорогих сердцу людей, например, цветами, оригинальными сладостями, прикольными игрушками (можно даже из секс-шопа).

Не стоит забывать и о неизменном атрибуте Дня святого Валентина – валентинке. С помощью такой открытки Вы можете признаться в любви даже анонимно, не подписав ее.

Многие пары стараются в этот день сыграть свадьбу, ведь существует примета, что связавшие себя узами брака 14 февраля будут жить в счастье и любви многие годы.

Поздравления с Днем святого Валентина девушке/женщине

***

В жизни личное, интимное

Занимает долю львиную.

С днем святого Валентина

Поздравляю я любимую!

***

Полетели валентинки,

Ярко-красные картинки,

День сегодня окрыленных

И счастливых всех — влюбленных!

Валентинку я свою

От души тебе дарю

И хочу тебе признаться,

Я хочу с тобой встречаться!

***

Поздравляю с 14 февраля!

И пусть этот день в лучах сияя,

В жизнь воплотит твои мечты,

Я искренне тебе желаю

Цветов, любви и красоты!

***

Нет теплее твоих рук,

Нет светлее твоих глаз.

Пусть не будет разлук

И печалей у нас!

Валентин прилетел

И пронзил наше сердце

Любовной стрелой.

И теперь наш удел, сказать:

Мы будем всегда

Неразлучны с тобой.

***

В день святого Валентина

Не могу сдержать лавину

Одолевших меня чувств,

Открываю тайный шлюз,

И любовь моя стремится,

Страстью пенится, и мчится

К самой лучшей на Земле!

Восхитительной! К тебе!

Поздравления с Днем влюбленных парню/мужчине

***

Снег и холод за окном,

Но согреешь ты теплом!

С днем влюбленных, милый мой,

Поздравляю, дорогой!

***

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,

Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом

Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,

Жить для нас и ради нас.

***

В этом розовом сердечке,

Кроме тёплых, нежных слов,

Я вложу ещё, конечно,

Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щёчках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

***

Пусть же день Валентина святого

Будет праздником нашего дома.

Чтобы вечно любовь в нём цвела

И теплом наполняла сердца.

Поздравляю тебя, мой любимый,

С днем влюбленных, с днем Валентина!

Поздравления с 14 февраля другу/подруге

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю сладкой любви и страстного интима, успехов в постели и влюбленности в жизнь, поцелуев с мурашками по коже и крепких искренних объятий до треска костей!

***

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

***

Тебе я в этот праздник пожелаю

Любви огромной, чистой и простой,

Желаю только радости и счастья,

На век, твой романтичный, золотой!

***

Желаю тебе всегда быть окутанным/ой внимаем и заботой. С Днем святого Валентина! Огромной и чистой любви тебе!

***

Пусть встретишь ты ту (того), что тебя понимает,

Не требует жертв и борьбы роковой,

И с ласкою нежной тебя обнимает —

Пусть встречу подарит добрый святой!