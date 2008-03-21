Изъятые 1,5 кг героина оказались... порошком для огнетушителя
Инцидент на таможенном посту Черниговщины
Изъятые на украинской границе у гражданина Молдовы якобы 1,5 кг героина оказались порошком для огнетушителя.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
Как напоминают в ГТСУ, на днях была распространена информация, что на таможенном посту „Гремяч” (Черниговская область) у гражданина Молдовы, который транзитом через Украину перевозил овощи, был выявлен нерабочий огнетушитель с порошком голубого цвета.
Экспресс-тест по проверке содержимого огнетушителя предварительно показал, что выявленное вещество является героином.
Между тем химическая экспертиза, проведенная позже, показала, что в этом порошкообразном веществе наркотических средств и психотропных веществ нет.