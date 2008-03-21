Изъятые 1,5 кг героина оказались... порошком для огнетушителя

Изъятые на украинской границе у гражданина Молдовы якобы 1,5 кг героина оказались порошком для огнетушителя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Как напоминают в ГТСУ, на днях была распространена информация, что на таможенном посту „Гремяч” (Черниговская область) у гражданина Молдовы, который транзитом через Украину перевозил овощи, был выявлен нерабочий огнетушитель с порошком голубого цвета.

Экспресс-тест по проверке содержимого огнетушителя предварительно показал, что выявленное вещество является героином.

Между тем химическая экспертиза, проведенная позже, показала, что в этом порошкообразном веществе наркотических средств и психотропных веществ нет.