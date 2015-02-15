На Крещатике во время шествия развернули флаги Украины и Литвы

С такой инициативой выступило посольство Литвы, передает радио "Свобода". Несколько сотен человек прошлись с флагами по улице Крещатик до Европейской площади, где соединили их в единое "сердце".

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"Эти флаги символизируют нашу любовь и поддержку Украине. Подобные акции проходили в крупных городах Литвы. Очень скоро эти флаги будут развернуты и в Брюсселе. Таким образом мы хотим всем показать, что надо беречь свою свободу и независимость", - пояснил соорганизатор акции Эрикас Друскинас.

Аналогичная акция демонстрации государственных флагов Украины и Литвы состоялась в Вильнюсе 3 октября 2013 года в поддержку европейской интеграции Украины, а также 11 марта 2014 года - в поддержку ее суверенитета.