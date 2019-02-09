Что подарить женщине на 14 февраля: подсказки по знаку Зодиака

Мужчины могут взять на заметку некоторые подсказки астрологов, что же подарить любимой на 14 февраля.

Астрологи решили помочь в поиске нужного и полезного подарка женщине на 14 февраля.

Они рассказали SlovoFraza, какие подарки стоит подарить на День святого Валентина женщинам разных знаков Зодиака.

Овен

В день праздника женщине этого знака лучше дарить что-то чувственное, которое сможет надолго засесть в ее памяти. Постель в красных тонах разбудит в ней страсть и уравновесит гармонию ее чувственности. Также ароматический набор для ванны с запахом вербены притормозит ее лишнюю суетливость и оградит от ошибочных действий.

Телец

Считается, что женщине трудно угодить с косметикой, но если выбрать фруктовый аромат, то можно не прогадать. И причем, выбор должен быть сделан в пользу дорогих экземпляров. Постельное белье пастельных тонов избавит женщины от лишней нервозности, и выведет отношение на новый уровень. К подарку стоит приложить небольшой букетик вербены.

Близнецы

Для милых дам совершенно неважно, сколько будет подарков — один большой или много маленьких. Бижутерия, книги, рамки для фотографий, скатерти на стол, чайный сервиз — смогут порадовать своих любимых. А еще они предпочитают те подарки, которые несут важную информацию — диски и электронные книги. Предметы для отдыха только укрепят отношения между партнерами.

Рак

Эти женщины настоящие ценительницы всего раритетного и старинного. Поэтому для них придутся по вкусу все, что касается красоты — от украшения до безделушек. С удовольствие оценят книги по кулинарному мастерству, а со временем для своего мужчины приготовят лучшее блюдо. Но в подарке, главное, придерживаться консервативного стиля. Старинные часы, подсвечники, посуда и теплые пледы удовлетворят вкус чувственной женской натуры.

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Лев

Для величественных львиц важно не то, что подарит их кавалер, а как это он сделает. И дамам нужны такие подарки, которыми они будут хвастаться и гордо их демонстрировать. Женщинам понравятся духи со стойким изящным ароматом, эксклюзивная бижутерия и нижнее белье по последней моде. А еще они оценят внимание мужчины, поэтому в знак благодарности за подарок они подарят незабываемую ночь любви.

Дева

Женщинам нужны подарки, которые подчеркнут их истинный статус в глазах окружающих. И что им может принести удовлетворение, так это настольная книга их любимого автора или техника проверенной марки. А вот подарок из горного хрусталя поможет обострить их интуицию и собраться с важными мыслями. И не забывайте, что в этот день для усиления чувственности в комнате должен витать приятный цитрусовый аромат.

Весы

Эти женщины романтически натуры, поэтому им все понравится, что будет связано с романтикой и чувствами. Они оценят нежный парфюм с цитрусовыми нотками, красивый комплект нижнего белья, теплый плед, любовную книгу и приятные элементы декора. И еще, их больше всего впечатлит, если подарок будет выполнен в нежно-бирюзовой цвете. Как вариант, можно подарить постельное белье с цветом морской волны. Она точно разбудит в них чувственность.

Скорпион

Эти таинственные женщины обрадуются только тому подарку, который будут разворачивать в полном уединении. Для них важна сама атмосфера торжественности, а не то, что кто-то смотрит на их подарок. Все, что имеет значимость и окутано тайной, обязательно их приведет в дикий восторг. А это значит, что статуэтки, кораллы и экзотическая продукция удовлетворит их вкус. Но все это должно быть приправлено ароматом мяты, которая урегулирует их вспыльчивость и оградит от проявления агрессивных реакций.

Стрелец

Для дам этого знака присущ романтический и экзотический оттенок, поэтому подарки должны быть выдержаны в этом стиле. Что их впечатлит, так это картины с морским пейзажем, туристическая путевка, книги по философии и дорогой фотоаппарат. Также они примут в качестве дара восточные сладости, пряности и наборы засушенных фруктов. Но все эти вкусности будут лишь подтверждением их любви к дальним путешествиям.

Козерог

Женщины оценят только то, что отвечает их личности. А если они ценят только дорогие подарки, то значит, что им нужно все престижное и строгое. Они никогда не возьмут подарок, если он не будет практичным. Часы, письменный прибор или медальон с дарственной надписью может потешить их властную сущность. Но если мужчина будет выбирать духи, то следует отталкиваться от классического аромата. Восстановить их внутреннюю гармонию поможет сувенир из горного хризопраза.

Водолей

Искренне дам сможет удивить только подарок с новым авангардным стилем. И все, что является новым и только что созданным, задержит на себе интерес — будто новая техника или мобильный телефон. Но женщины оценят и сувенирную продукцию, если она только будет изготовлена из благородного камня. Камень обсидиан поможет умерить самовлюбленность вашей спутницы и избавит от некоторых ноток иронизма в ее характере.

Рыбы

Для женщин подойдут все подарки, которые они себе фантазировали задолго до самого праздника. И потешить их воображение смогут только настоящие и натуральные предметы. Мистический литературный жанр подарит им духовную связь с миром иллюзий, а записи классической музыки перенесут их в место небытия. И все это можно приправить сувенирами магии — хрустальным шаром, картами и талисманами в виде рыб.