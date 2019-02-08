Начальник одесского вокзала погорел на взятках

Сегодня вечером были проведены оперативные мероприятия, включая обыски в административных помещениях вокзала.

В Одессе в систематических взятках правоохранители разоблачили начальника железнодорожного вокзала станции Одесса-Главная Олега Сироту.

Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По его словам, сегодня вечером были проведены оперативные мероприятия, включая обыски в административных помещениях вокзала.

«В частности, руководитель подозревается в том, что вымогал деньги от предпринимателей за то, что им предоставляется возможность работать на территории вокзала, он брал по 200-300 долл. Нынче попался при получении очередной взятки в 7 тыс. грн», - сказали в полиции.

Олег Сирота – известный в прошлом чиновник, занимавший руководящие посты в системе городской и областной власти. В частности, он был главой Малиновской районной администрации Одессы, возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета, занимал должность начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.