Коррупция в Минобороны: ГБР задержало посредников, которые должны были передать чиновникам $30 тысяч

Средства должны были передать должностным лицам для перезаключения договоров аренды 50 торговых мест в Одессе.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, задержали двух человек – посредника и бывшего сотрудника концерна «Військторгсервіс» – во время получения неправомерной выгоды для служебных лиц Министерства обороны Украины.

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Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, этот факт задокументирован под процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона и оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

«Согласно предварительной информации, средства, полученные от предпринимателя, посредник и бывший сотрудник концерна «Военторгсервис» должны были передать должностным лицам Министерства обороны для перезаключения договоров аренды 50 торговых мест в городе Одесса. Также должностные лица Министерства должны были отказаться от судебного иска, в котором требовали от предпринимателей освободить эти торговые площади», - сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что средства передавались несколькими частями. В конце декабря в Киеве задокументирован первый факт получения 1 тысячи долларов. 7 февраля состоялась передача оставшейся суммы - 29 тысяч долларов, во время которой лица были задержаны.

Посредника и бывшего сотрудника концерна «Военторгсервис» задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления должностных лиц Министерства обороны Украины и концерна «Военторгсервис».

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подкупе должностного лица).

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2016 года при получении взятки в размере 75 тысяч долларов были задержаны двое сотрудников филиала госпредприятия Министерства обороны Украины. Должностные лица за продление договоров аренды контейнеров госпредприятия, расположенных на промрынке «7-й километр» планировали получить около 1 млн долл.