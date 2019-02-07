Луценко: ни один участник Майдана не виноват в смертях правоохранителей, выполнявших преступный приказ

По словам генпрокурора, погибшие милиционеры стали жертвами тех преступников, которые отдали этот незаконный приказ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул, что ни один участник акций протеста во время Революции достоинства 2013-2014 годов не виноват в смертях правоохранителей, которые выполняли преступный приказ экс-президента Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам в Киеве. «Много лет подряд российская пропаганда и главари террористических группировок разгоняли информацию о том, что это «майдановцы» виноваты в смертях, это они первыми начали стрелять, и много других фейков, которыми насыщена российская информационная сфера, а иногда и украинская», - заявил он.

По словам Луценко, в выводах независимой и объективной экспертизы, которая, согласно закону, является основой поддержания обвинения, «черным по белому сказано «нет» всем этим фейкам». «Ведь именно приказ Януковича и тогдашних руководителей СБУ и МВД на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов - находится в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и правоохранителей на Майдане», - добавил генпрокурор.

«Никто из «майдановцев» не виноват в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые этот приказ отдали. С моей точки зрения, это закрывает историю фальшивых ложных обвинений Майдана в смертях правоохранителей», - считает генпрокурор.

Он подчеркнул, что «четко доказано, что именно Янукович, Захарченко и Якименко виноваты во всех смертях и Героев Небесной сотни, и тех милиционеров, которые, к сожалению, выполняя преступный приказ, погибли».