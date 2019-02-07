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Поздравления с днем рождения женщине: лучшие стихи и открытки

08:16, 07 февраля 2019
Общество
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В сети собраны лучшие поздравления с днем рождения женщине / Фото УНИАН

В феврале Украинцы отмечают день влюбленных, а некоторые мужчины отмечают еще и дни рождения своей второй половины или близкого человека.

УНИАН собрал в сети лучшие варианты поздравлений с днем рождения для любимых девушек, жен и матерей.

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Поздравление с Днем рождения любимой девушке

С днём рождения, красотка!

Будь всегда прекрасней всех,

Это мир из счастья соткан -

Ждёт тебя большой успех.

Улыбайся ты почаще,

Радость в сердце пусть живёт,

Каждый день пусть станет ярче

И во всём тебе везёт!

***

Ты самый нежный, добрый ангел,

На свете нет таких, как ты,

Тебя поздравлю с днем рожденья,

Ты девушка моей мечты.

Тебе желаю я удачи,

Сегодня праздник твой настал,

Тебя люблю я сильно очень,

Ты солнца свет, мой идеал!

***

Твій день народження приходить,

Це особлива є пора:

Для тебе всі світила сходять,

І пахнуть квіти, і трава...

Бурхливі ріки зупинились,

Щоб в їхні води увійшла,

А ось і гори нахилились,

Щоб на вершину піднялась.

І ліс вже розступивсь привітно,

В свої обійми заклика...

Для тебе все на світі квітне,

Бо ти одна така, одна!

Усе довкола зичить свята

Твоєму серцю, і душі;

Я приєднаюсь,- то ж найкраще,

Що можна побажать в житті!

***

Серце щире до людей

Май завжди, кохана,

Щиро люблять всі тебе,

Зоре моя рання.

Шлють тобі сьогодні друзі

Щирі привітання,

Подарунком моїм буде

Це палке кохання.

Лучшие стихи для поздравления любимой девушки с Днем рождения / zabavnik.club

Поздравления с днем рождения жене

Ты с каждым годом все прекрасней,

Любовь моя к тебе не гаснет!

Желаю я эмоций ярких,

Они важней любых подарков,

Тепла и солнечного света,

Моей любовью будь согрета,

И обойди хоть полстраны,

Чудесней в мире нет жены!

***

С днем рождения, дорогая,

Половинка, ангел мой,

Я, как прежде, очарован

И пленен одной тобой.

Я желаю, моя радость,

Чтоб счастливой ты была,

Меня чаще вдохновляла

И очаг наш берегла.

***

Моя голубонько, дружина!

В твій день народження ясний

Скажу: «Ти — краща половина,

Ти — промінь щастя світлий мій!»

Бажаю радісних світанків,

І синіх вечорів тепла,

Тобі віддам все до останку,

Щоб ти щасливою була!

***

Кохана, чарівна дружина,

Супутниця мого життя,

Зі святом вітаю, єдина!

Щасливого нам майбуття.

Нехай твою встелять дорогу

Пелюстки прекрасних троянд.

І більше нічого не треба,

Лиш посмішка ніжна твоя!

otkritkiok.ru

Поздравления с днем рождения матери

Милая, любимая, родная!

Поздравляю, мамочка, тебя.

И от всей души тебе желаю

Только мира, радости, добра!

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,

Пусть улыбка близким дарит свет.

Ты одна на свете всех прекрасней,

Для меня ты в мире лучше всех!

***

Сегодня день особенный —

У мамы день рождения!

Спасибо, моя мамочка,

За ласку и терпение,

За руки твои нежные,

За сердце твое доброе,

Прощающее, верное,

Родное и бездонное.

Желаю тебе радости,

Добра, благополучия.

И помни, моя милая,

Что ты на свете лучшая!

***

Моя мила, славна мамо,

З днем народження тебе.

Буде сонце хай ласкавим,

Небо ясним голубе.

Щоб завжди була здорова

Від душі бажаю я.

Я люблю тебе, прекрасна,

Моя мамо золота.

***

Спасибі, мамо, за те, що Ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти - наша єдина у світі розрада,

Ти - наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже Тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя -

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.

cepia.ru

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Теги: #поздравление#женщины