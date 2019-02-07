Поздравления с днем рождения женщине: лучшие стихи и открытки

УНИАН собрал лучшие варианты поздравлений с днем рождения женщинам.

В феврале Украинцы отмечают день влюбленных, а некоторые мужчины отмечают еще и дни рождения своей второй половины или близкого человека.

УНИАН собрал в сети лучшие варианты поздравлений с днем рождения для любимых девушек, жен и матерей.

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Поздравление с Днем рождения любимой девушке

С днём рождения, красотка!

Будь всегда прекрасней всех,

Это мир из счастья соткан -

Ждёт тебя большой успех.

Улыбайся ты почаще,

Радость в сердце пусть живёт,

Каждый день пусть станет ярче

И во всём тебе везёт!

***

Ты самый нежный, добрый ангел,

На свете нет таких, как ты,

Тебя поздравлю с днем рожденья,

Ты девушка моей мечты.

Тебе желаю я удачи,

Сегодня праздник твой настал,

Тебя люблю я сильно очень,

Ты солнца свет, мой идеал!

***

Твій день народження приходить,

Це особлива є пора:

Для тебе всі світила сходять,

І пахнуть квіти, і трава...

Бурхливі ріки зупинились,

Щоб в їхні води увійшла,

А ось і гори нахилились,

Щоб на вершину піднялась.

І ліс вже розступивсь привітно,

В свої обійми заклика...

Для тебе все на світі квітне,

Бо ти одна така, одна!

Усе довкола зичить свята

Твоєму серцю, і душі;

Я приєднаюсь,- то ж найкраще,

Що можна побажать в житті!

***

Серце щире до людей

Май завжди, кохана,

Щиро люблять всі тебе,

Зоре моя рання.

Шлють тобі сьогодні друзі

Щирі привітання,

Подарунком моїм буде

Це палке кохання.

Поздравления с днем рождения жене

Ты с каждым годом все прекрасней,

Любовь моя к тебе не гаснет!

Желаю я эмоций ярких,

Они важней любых подарков,

Тепла и солнечного света,

Моей любовью будь согрета,

И обойди хоть полстраны,

Чудесней в мире нет жены!

***

С днем рождения, дорогая,

Половинка, ангел мой,

Я, как прежде, очарован

И пленен одной тобой.

Я желаю, моя радость,

Чтоб счастливой ты была,

Меня чаще вдохновляла

И очаг наш берегла.

***

Моя голубонько, дружина!

В твій день народження ясний

Скажу: «Ти — краща половина,

Ти — промінь щастя світлий мій!»

Бажаю радісних світанків,

І синіх вечорів тепла,

Тобі віддам все до останку,

Щоб ти щасливою була!

***

Кохана, чарівна дружина,

Супутниця мого життя,

Зі святом вітаю, єдина!

Щасливого нам майбуття.

Нехай твою встелять дорогу

Пелюстки прекрасних троянд.

І більше нічого не треба,

Лиш посмішка ніжна твоя!

Поздравления с днем рождения матери

Милая, любимая, родная!

Поздравляю, мамочка, тебя.

И от всей души тебе желаю

Только мира, радости, добра!

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,

Пусть улыбка близким дарит свет.

Ты одна на свете всех прекрасней,

Для меня ты в мире лучше всех!

***

Сегодня день особенный —

У мамы день рождения!

Спасибо, моя мамочка,

За ласку и терпение,

За руки твои нежные,

За сердце твое доброе,

Прощающее, верное,

Родное и бездонное.

Желаю тебе радости,

Добра, благополучия.

И помни, моя милая,

Что ты на свете лучшая!

***

Моя мила, славна мамо,

З днем народження тебе.

Буде сонце хай ласкавим,

Небо ясним голубе.

Щоб завжди була здорова

Від душі бажаю я.

Я люблю тебе, прекрасна,

Моя мамо золота.

***

Спасибі, мамо, за те, що Ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти - наша єдина у світі розрада,

Ти - наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже Тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя -

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.