Поздравления с днем рождения женщине: лучшие стихи и открытки
В феврале Украинцы отмечают день влюбленных, а некоторые мужчины отмечают еще и дни рождения своей второй половины или близкого человека.
УНИАН собрал в сети лучшие варианты поздравлений с днем рождения для любимых девушек, жен и матерей.
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Поздравление с Днем рождения любимой девушке
С днём рождения, красотка!
Будь всегда прекрасней всех,
Это мир из счастья соткан -
Ждёт тебя большой успех.
Улыбайся ты почаще,
Радость в сердце пусть живёт,
Каждый день пусть станет ярче
И во всём тебе везёт!
***
Ты самый нежный, добрый ангел,
На свете нет таких, как ты,
Тебя поздравлю с днем рожденья,
Ты девушка моей мечты.
Тебе желаю я удачи,
Сегодня праздник твой настал,
Тебя люблю я сильно очень,
Ты солнца свет, мой идеал!
***
Твій день народження приходить,
Це особлива є пора:
Для тебе всі світила сходять,
І пахнуть квіти, і трава...
Бурхливі ріки зупинились,
Щоб в їхні води увійшла,
А ось і гори нахилились,
Щоб на вершину піднялась.
І ліс вже розступивсь привітно,
В свої обійми заклика...
Для тебе все на світі квітне,
Бо ти одна така, одна!
Усе довкола зичить свята
Твоєму серцю, і душі;
Я приєднаюсь,- то ж найкраще,
Що можна побажать в житті!
***
Серце щире до людей
Май завжди, кохана,
Щиро люблять всі тебе,
Зоре моя рання.
Шлють тобі сьогодні друзі
Щирі привітання,
Подарунком моїм буде
Це палке кохання.
Поздравления с днем рождения жене
Ты с каждым годом все прекрасней,
Любовь моя к тебе не гаснет!
Желаю я эмоций ярких,
Они важней любых подарков,
Тепла и солнечного света,
Моей любовью будь согрета,
И обойди хоть полстраны,
Чудесней в мире нет жены!
***
С днем рождения, дорогая,
Половинка, ангел мой,
Я, как прежде, очарован
И пленен одной тобой.
Я желаю, моя радость,
Чтоб счастливой ты была,
Меня чаще вдохновляла
И очаг наш берегла.
***
Моя голубонько, дружина!
В твій день народження ясний
Скажу: «Ти — краща половина,
Ти — промінь щастя світлий мій!»
Бажаю радісних світанків,
І синіх вечорів тепла,
Тобі віддам все до останку,
Щоб ти щасливою була!
***
Кохана, чарівна дружина,
Супутниця мого життя,
Зі святом вітаю, єдина!
Щасливого нам майбуття.
Нехай твою встелять дорогу
Пелюстки прекрасних троянд.
І більше нічого не треба,
Лиш посмішка ніжна твоя!
Поздравления с днем рождения матери
Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!
***
Сегодня день особенный —
У мамы день рождения!
Спасибо, моя мамочка,
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,
За сердце твое доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаю тебе радости,
Добра, благополучия.
И помни, моя милая,
Что ты на свете лучшая!
***
Моя мила, славна мамо,
З днем народження тебе.
Буде сонце хай ласкавим,
Небо ясним голубе.
Щоб завжди була здорова
Від душі бажаю я.
Я люблю тебе, прекрасна,
Моя мамо золота.
***
Спасибі, мамо, за те, що Ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти - наша єдина у світі розрада,
Ти - наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже Тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя -
Здоров'я і силу, довголіття і щастя.