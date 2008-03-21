Алексей Порошенко подписал меморандум о проблемах многодетных семей

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ и генеральный директор ЗАО «Укрпроминвест» Алексей ПОРОШЕНКО подписали меморандум о реализации благотворительного проекта «Согрей любовью ребенка».

Как передает корреспондент УНИАН, это совместный проект власти и бизнеса, который предусматривает решение проблем многодетных семей. Приоритетной задачей проекта на 2008 год определено решение жилищных проблем многодетных семей, которые воспитывают 10 и больше детей. Из 12 таких многодетных семей Винницкой области 9 нуждаются в улучшении жилищных условий.

Меморандум предусматривает помощь этим семьям в завершении строительства, достройке домов, проведении капитальных и текущих ремонтов, приобретении квартиры.