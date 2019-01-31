В Киеве за взяточничество задержан заместитель председателя Печерской РГА

Чиновник требовал от бизнесмена ежемесячно выплачивать ему по 20 тысяч гривень.

В Киеве следователями теруправления Государственного бюро расследований задержан заместитель председателя Печерской райгосадминистрации, который требовал от предпринимателя взятки.

Как сообщает пресс-служба ГБР, установлено, что за ежемесячные выплаты в размере 20 тыс. грн госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

"Государственный служащий задержан во время получения неправомерной выгоды при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, обыски в служебных помещениях Печерской РГА и по месту жительства задержанного.

Также решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении.

"В случае доказательства вины за совершенное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Ранее УНИАН сообщал, что чиновницу Харьковского городского совета разоблачен во время получения 84 тысяч гривен взятки, которую она требовала за содействие в усыновлении младенца.