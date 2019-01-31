Дети заявляли в полицию о домашнем насилии более 1,2 тысячи раз за прошедший год

За прошлый год 1,5 тыс. детей пострадали от тяжких и особо тяжких преступлений.

В течение 2018 года в полицию поступило 1285 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия, которые подали сами дети.

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Об этом сообщил руководитель украинской патрульной полиции Александр Фацевич. В целом, как сообщает Нацполиция на своем сайте, за год было совершено 4,3 тыс. преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тыс. детей, при этом 1,5 тыс. – от тяжких и особо тяжких преступлений.

В то же время, правоохранители фиксируют снижение количества преступлений совершенных в отношении детей, поскольку в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 4,6 тыс., говорится в сообщении.

Александр Фацевич отметил необходимость оперативного реагирования полиции на негативные вызовы в детской среде, а также розыск детей, которые оставили место проживания или обучения.

В 2019 году в Украине начнут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие, персонал уже отобран.