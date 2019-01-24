Жестокое избиение 15-летней школьницы в Одессе: суд начал рассмотрение дела в отношении двух несовершеннолетних

Они обвиняются в грубом нарушении общественного порядка (ч. 2 ст. 296) и в умышленном причиненные побоев (ч. 2 ст. 126) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе суд решил рассматривать дело в отношении двух несовершеннолетних, жестоко избивших 15-летнюю школьницу летом 2018 года, в закрытом режиме.

Как сообщили УНИАН в Малиновском районном суде Одессы, 24 января состоялось подготовительное заседание в отношении двух несовершеннолетних.

Они обвиняются в грубом нарушении общественного порядка (ч. 2 ст. 296) и в умышленном причиненные побоев (ч. 2 ст. 126) Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного заседания прокурор заявила ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд, отказав в ходатайстве прокурора, отпустил обвиняемых под личное обязательство.

«Также сторона обвинения заявила ходатайство об осуществлении уголовного производства в закрытом судебном заседании в связи с тем, что фигурантки являются несовершеннолетними. Председательствующий судья, выслушав мнение участников уголовного судопроизводства, данное ходатайство удовлетворил», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в июле 2018 года полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка. В частности, группа подростков набрасилась на сверстницу и избила ее. В октябре прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых 17 и 14 лет.

Избиение девочки снимали на мобильный телефон. Сообщалось, что процесс «показательного издевательства и демонстрации своего превосходства», который сопровождался ненормативной лексикой и криками, происходил в присутствии малолетних «зрителей». В частности, потерпевшую таскали за волосы, били руками и ногами по телу и голове.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении еще двух 13-летних участников издевательств, не достигших возраста уголовной ответственности. Также отмечалось, что в ходе расследования правоохранители установили еще один факт противоправных действий, совершенных указанной 17-летней студенткой, а именно избиение другой девочки-школьницы.