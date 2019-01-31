Полторак назвал 5 приоритетов в работе Министерства обороны в 2019 году

Среди приоритетов - завершение реформы системы управления Вооруженными силами по стандартам НАТО.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал 5 приоритетов в работе Минобороны в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, министр озвучил их на заседании Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По словам Полторака, первый приоритет - это результативный оборонный менеджмент, который предусматривает гражданский контроль и систему военного управления в соответствии со стандартами НАТО.

«В этом году мы должны завершить реформирование системы управления. Обращаю внимание на это Генерального штаба», - подчеркнул министр.

Второй приоритет, по словам Полторака, это оборонное планирование, соединенное с бюджетным процессом на среднесрочную перспективу. Он также добавил, что это означает, что планирование должно быть обеспечено финансами.

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Третий приоритет - оборонные закупки. Полторак отметил, что закупки должны проводиться напрямую у зарубежных партнеров. А закупки в Украине - на новых началах с учетом европейских стандартов и протоколов.

Четвертый приоритет заключается в эффективном использовании ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных сил, рационального соотношения численности органов военного управления, воинскиих частей, частей обеспечения.

Пятый приоритет - интегрированная система гражданской и военной способности, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.

Как сообщал УНИАН, госбюджетом Украины на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 212 млрд грн, что составляет 5,4% ВВП.