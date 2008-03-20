Генпрокуратура взяла под контроль цены на нефтепродукты

Генеральная прокуратура Украины поручила Антимонопольному комитету Украины и Государственной инспекции по контролю за ценами проверить соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции и обоснования порядка формирования, установления и применения цен на нефтепродукты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным пресс-службы, соответствующее поручение дано в связи со стремительным ростом за последние две недели цен на бензин и дизтопливо, учитывая выступления и публикации в средствах массовой информации относительно обоснованности их повышения.

В сообщении отмечается, что в случае установления фактов, которые нуждаются в прокурорском вмешательстве, предложено передать необходимые материалы в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в нескольких регионах Украины цена бензина достигла отметки 6 грн. литр, в частности, в Днепропетровске и Сумах.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в ситуации с ростом цен на бензин должны разобраться АМК и Генпрокуратура.

Она подчеркивала, что в Украине приватизированы все нефтеперерабатывающие заводы, АЗС также находятся в частных руках. При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала сожаление, что до сегодняшнего дня не назначен новый руководитель Антимонопольного комитета, «который бы мог разобраться с монопольными явлениями на этом рынке».

19 марта министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что правительство намерено подписать с нефтетрейдерами меморандум о формировании цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции. Одесский НПЗ намерен в апреле возобновить переработку сырья.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.