Вера Брежнева завела сеть сексуальными фото

Артистка в сплошных купальниках продемонстрировала стройную фигуру.

Популярная украинская певица Вера Брежнева продолжает соблазнять поклонников соблазнительными фото с отдыха.

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах, где позирует вместе с подругой Еленой Перминовой.

На первой фотографии Вера Брежнева появляется в сплошном черном купальнике, на второй - в изумрудном.

Ранее Брежнева поделилась с поклонниками откровенным снимком, где она позирует обнаженной в ванной на Мальдивах.