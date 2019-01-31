Вера Брежнева завела сеть сексуальными фото
11:26, 31 января 2019Общество
348 0
Артистка в сплошных купальниках продемонстрировала стройную фигуру.
Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa
Популярная украинская певица Вера Брежнева продолжает соблазнять поклонников соблазнительными фото с отдыха.
Читайте также"На трансвестита похожа": Ани Лорак в нежном образе нарвалась на волну критики
В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах, где позирует вместе с подругой Еленой Перминовой.
На первой фотографии Вера Брежнева появляется в сплошном черном купальнике, на второй - в изумрудном.
Ранее Брежнева поделилась с поклонниками откровенным снимком, где она позирует обнаженной в ванной на Мальдивах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter