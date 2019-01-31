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Вера Брежнева завела сеть сексуальными фото

11:26, 31 января 2019
Общество
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Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах, где позирует вместе с подругой Еленой Перминовой.

На первой фотографии Вера Брежнева появляется в сплошном черном купальнике, на второй - в изумрудном.

Ранее Брежнева поделилась с поклонниками откровенным снимком, где она позирует обнаженной в ванной на Мальдивах.

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Теги: #фото#Вера Брежнева