"Сидеть по-новому": в отремонтированном Лукьяновском СИЗО установили "золотые" батареи (фото)

Один из корпусов Киевского следственного изолятора отремонтирован за счет средств спецфонда ГУИС в размере 3 миллиона гривень.

В Киевском следственном изоляторе, более известном как Лукьяновское СИЗО, открыли рассчитанный на 100 арестованных отремонтированный корпус, установив в нем "золотые" батареи.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время официального мероприятия по этому поводу заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что на ремонтные работы потрачены исключительно средства, заработанные предприятиями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме этого отремонтированного корпуса, в 2018 году в Киевском следственном изоляторе была проведена реконструкция пищеблока и пункта приема передач.

По словам Чернышева, в начале следующего года начнутся работы по реконструкции старого корпуса СИЗО, так называемой "Катьки". Средства на реконструкцию выделила из бюджета Верховная Рада.

Также он рассказал, что в текущем году на реконструкцию корпусов во всей пенитенциарной системе было потрачено почти 50 млн грн и почти все эти средства - средства спецфонда ГУИС.

Как сообщал УНИАН, новым председателем Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, стал Руслан Ромашков, руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.