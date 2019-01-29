Директор ГБР Труба не считает себя ответственным за то, что дисциплинарную комиссию до сих пор не создали

По его словам, Дисциплинарная комиссия должна работать на основе Положения, а оно еще не принято.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба снял с себя ответственность за бездействие по созданию и формированию состава квалификационно-дисциплинарной комиссии, которая должна привлекать к дисциплинарной ответственности работников бюро.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

На брифинге, который состоялся сегодня, 29 января, Роман Труба отвечая на вопрос, почему до сих пор в ведомстве не создана Дисциплинарная комиссия, заявил, что это не входит в его компетенцию, и переложил ответственность на правительство и Верховную Раду.

По его словам, Дисциплинарная комиссия должна работать на основе Положения, а оно еще не принято, ведь Кабинет Министров до сих пор не утвердил Типовое положение о Дисциплинарной комиссии центрального органа исполнительной власти.

«Я обратился в Кабинет Министров с вопросом, могу ли я разработать Положение в отсутствии утвержденного Типового положения, на что получил ответ -« нет ». Поэтому обратился к правительству с просьбой ускорить его разработку и утверждение », - заявил Роман Труба.

Директор ГБР также пожаловался, что не может сформировать подразделение внутреннего контроля, которое должно предотвращать совершение правонарушений работниками ГБР и осуществлять контроль за соблюдением ими правил этического поведения, а также проверять их на добропорядочность.

Он отметил, что для этого необходимо, чтобы Верховная Рада приняла изменения в закон «О Государственном бюро расследований».

"Українські Новини" направили запросы в Кабинет Министров, а также Верховную Раду с просьбой предоставить информацию, принято ли положение о КДК, если нет, то почему, а также принимались ли изменения в законодательство относительно урегулирования вопроса контроля за деятельностью работников ГБР.

В декабре прошлого года СМИ сообщали о том, что отсутствие Дисциплинарной комиссии при ГБР нарушает конституционные права граждан на защиту своих прав и интересов, ведь не существует механизма подачи жалоб на незаконные действия должностных и служебных лиц Госбюро.

При этом члены Совета общественного контроля отмечали, что именно Труба должен был утвердить Положение о Контрольно-дисциплинарной комиссии и ее состав.