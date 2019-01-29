Луценко похвастался судебными приговорами для более 2,5 тысяч коррупционеров

По словам генпрокурора, в государственную казну возвращено 3,9 млрд долл.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что за время его работы арестованы 2637 коррупционеров и возвращено почти 4 млрд долл. в государственный бюджет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» сегодня в Киеве.

"Судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долл.", - сказал Луценко.