Тимошенко дала команду БЮТ не уходить из ВР, пока не ликвидируют Тендерную палату

Фракция БЮТ не покинет сегодня сессионный зал Верховной Рады, пока не будет отменен действующий закон о государственных закупках и ликвидирована Тендерная палата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в ВР с просьбой сегодня безотлагательно отменить закон о тендерных закупках и ликвидировать Тендерную палату Украины.

По убеждению премьера, ликвидация Тендерной палаты позволит избежать политических спекуляций и нормализует ситуацию в сфере государственных закупок.

Фракция БЮТ в парламенте получила соответствующие поручения по этому вопросу, говорится в сообщении.