Родственники и адвокат арестованного замглавы Меджлиса пятый день не могут его найти

Родным уже пятый день не говорят о конкретном местонахождении арестованного и не дают с ним увидеться, передает Крым.Реалии.

Как сообщила жена арестованного Эльмира Аблялимова, ей известно лишь то, что супруг до сих пор находится в Симферополе.

По ее словам, адвокат Эмиль Курбединов пытался выяснить более подробную информацию у следователя, но безрезультатно. Ему, как и родным, никто, ничего не сообщает.

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«Сегодня с утра адвокат пошел, чтобы выяснить, где находится Ахтем и что с ним, в каком состоянии и в каких условиях. Но встреча адвоката со следователем не состоялась, по причине того, что там проходит проверка Следственного комитета», – сообщила Аблялимова.

Она обеспокоена тем, что супруг уже пятые сутки без еды и сигарет. Женщина опасается за его здоровье и возможные увечья.

Во вторник, 10 февраля, в СИЗО в Симферополе начинается прием передач для заключенных. Эльмира Аблялимова надеется, что ей удастся передать необходимое для мужа, который по ее предположениям, все еще там находится.

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Родным и близким Чийгоза не говорят, куда его вывезли из ИВС. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен, что Чийгоз находится в СИЗО, в одиночной камере. Чубаров считает, что власти Крыма пытаются сломить волю его арестованного заместителя.

Ахтем Чийгоз был задержан 29 января в Симферополе. Его подозревают в организации и участии в массовых беспорядках под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 212 («организация массовых беспорядков») Уголовного кодекса Российской Федерации.

В то же день Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения Ахтему Чийгозу в виде содержания под стражей до 19 февраля.

6 февраля Верховный суд Крыма отказался удовлетворить жалобу на арест замглавы Меджлиса, оставив в силе решение Киевского райсуда.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД требует от оккупационной власти немедленно освободить Чийгоза.