МИД требует от оккупационной власти немедленно освободить Чийгоза

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

По словам авторов заявления, в Украине возмущены фактом ареста в Крыму одного из лидеров Меджлиса Чийгоза по абсурдным обвинениям в организации и участии в массовых беспорядках, которые произошли 26 февраля 2014 г. в Симферополе, Автономная Республика Крым.

«Этот позорный случай является продолжением преступной политики РФ в оккупированной Автономной Республике Крым, направленной на дискредитацию всего украинского и запугивания активистов крымскотатарского народа, которые оказывают ей наиболее активное сопротивление», - отметили в МИД.

При этом в министерстве напомнили, что аресту Чийгоза предшествовал обыск 26 января с.г. крымскотатарского телеканала "ATR" в Симферополе и извлечения архивов с материалами о событиях 26 февраля 2014 г. «Единственная «вина» телеканала заключается в том, что он освещал эти события», - отмечается в заявлении.

В связи с этим МИД требует от российской оккупационной власти немедленно освободить Чийгоза, прекратить преследования крымских татар и принять меры для прекращения системных нарушений прав человека в Автономной Республике Крым.

Читайте такжеЛутковская назвала арест Чийгоза "правовым сюрреализмом" и пренебрежением к КонституцииКроме того, МИД Украины призывает международное сообщество осудить акты преследований и террора против крымскотатарского населения Крыма.

«Убеждены, что репрессии оккупационной власти не сломят духа крымскотатарского народа, пережившего депортацию, организованный сталинским режимом», - отмечается также в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 29 января Киевский райсуд Симферополя принял решение об аресте и.о. председателя Меджлиса крымских татар Чийгоза до 19 февраля.

Так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что «Чийгозу инкриминируется ст. 212 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация массовых беспорядков), которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет». «Чийгоз обвиняется в тяжком преступлении. Это ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. И как следствие этого преступления, есть две жертвы - две смерти, а также есть пострадавшие с разной степенью телесных повреждений», - заявила Поклонская.

Чийгоз был задержан 29 января. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, Чийгоза задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». «Следственными органами Главного следственного управления следственного комитета по Республике Крым в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках задержан один из лидеров общественной организации Меджлис крымскотатарского народа Чийгоза», - отметил Маркин. По его информации, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда состоялась акция протеста с участием Меджлиса в Симферополе, возле здания крымского парламента.

Сегодня, 30 января, Чубаров сообщил, что в доме Чийгоза в Крыму проводится обыск.