Киев стоит в 7-балльных пробках (карта)

Больше всего движение затруднено в центре Киева.

В Киеве образовались 7-балльные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps. Больше всего движение затруднено в центре Киева - по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицам Саксаганского и Жилянской, бульварам Леси Украинки и Дружбы народов, ул. Сечевых Стрелков.

Также машины стоят на улице Владимирской, ул. Коперника, ул. Ильенко. Стоит и проспект Победы. На левом берегу пробки на Южном мосту и бульваре Перова.

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Ранее сообщалось, что киевлян предупреждают о снегопаде и гололедице в воскресенье.