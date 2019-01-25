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Киев стоит в 7-балльных пробках (карта)

17:18, 25 января 2019
Общество
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Киев стоит в пробках / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps. Больше всего движение затруднено в центре Киева - по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицам Саксаганского и Жилянской, бульварам Леси Украинки и Дружбы народов, ул. Сечевых Стрелков.

Пробки в Киеве / google.com/maps

Также машины стоят на улице Владимирской, ул. Коперника, ул. Ильенко. Стоит и проспект Победы. На левом берегу пробки на Южном мосту и бульваре Перова.

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Ранее сообщалось, что киевлян предупреждают о снегопаде и гололедице в воскресенье.

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Теги: #пробки Киев