День студента: история, традиции и поздравления

День студента в Украине празднуют дважды – 17 ноября и 25 января. Праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира.

День студента в Украине празднуется дважды – 17 ноября и 25 января. Международный День студента отмечается 17 ноября, а вот 25 января отмечается Татьянин день, который также ассоциируется с днем студенчества.

День студента 2019: история

Так, День студента и Татьянин день на первый взгляд не имеют ничего общего. Однако если бы не одно событие, произошедшее 25 января 1755 года. В этот день протектор науки и культуры камер-юнкер Иван Шувалов представил на подпись императрице Елизавете Петровне указ об учреждении первого Московского университета в Российской империи.

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Императрица идею ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова о создании учебного заведения поддержала и в этот же день 12 января (25 января по новому стилю) 1775 года подписала указ. Кроме того, дата — 25 января — была выбрана неспроста. 25 января у матери графа Шувалова, Татьяны Петровны, были именины.

Считается, что с этого момента День студента и Татьянин день стали неразделимыми праздниками. Однако и здесь таится уточнение, скрытое в других исторических событиях.

Так, Николая I издал указ, в котором говорилось, что 25 января следует отмечать не учреждение первого Московского университета, а сам факт подписания акта о его основании. Именно волей государя появился студенческий праздник. С этого распоряжения День студента и Татьянин день, празднуемые 25 января, стали неделимыми праздничными датами. Молодежь отмечала День студента и Татьянин день шумным и веселым гуляньем.

Правда в Украине 25 января как День студента становится все менее популярным. Украинские студенты отмечают свой день 17 ноября.

День студента: традиции

Для студентов Татьянин день является, пожалуй, самым любимым праздником. В учебных заведениях в Татьянин день 25 января проходят праздничные мероприятия, концерты. Сами студенты организовывают вечеринки, флешмобы. Также многие студенты 25 января ходят в церковь, чтобы поставить свечку святой Татиане и попросить покровительницу помочь успешно сдать сессию.

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Среди студентов в Татьянин день 25 января большой популярностью пользуется обряд на привлечение удачи на экзаменах. Для этого ночью 25 января они выходят на балкон или выглядывают в окно, держа в руках раскрытую зачетную книжку, и громко кричат три раза: «Удача, приди!». Многие студенты искренне верят, что этот поможет им хорошо сдать экзамены.

Также для привлечения фортуны на экзаменах в День студента 2019 можно провести еще один обряд. Он тоже очень популярен в студенческой среде. Для этого 25 января студенты берут свои зачетки и на последней странице рисуют очень маленький домик. У этого домика непременно должны быть дверь и окно. Также обязательно нужно нарисовать трубу и идущий из нее дым. Нарисовать этот домик нужно одной сплошной непрерывной линией. Среди студентов есть примета, что если удастся изобразить такой домик 25 января в Татьянин день, то сессия будет сдана легко и успешно.

Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Поздравления с Днем студента 2019

Студенческие годы – одни из самых лучших и беззаботных времен. Да, по сравнению с тем, что вас ждет дальше, эти годы действительно беззаботные. В это время прекрасно все, даже та самая сессия, о которой столько говорят. На самом деле, это определенная школа жизни, где вы набираетесь опыта во всем. В университете вы можете, например, стать редактором студенческой газеты. Это будет для вас практикой, и вы поймете, сможете ли на самом деле справиться с такой должностью. Университет готовит вас к жизни, потому что уже в стенах родного ВУЗа вы начинаете осознавать, что такое самостоятельность и ответственность. Я поздравляю всех студентов с их профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни все будет так, как вы хотите!

***

Ты задорен, молод, весел.

Время тратишь не напрасно

(Ну хотя б во время сессий).

Если в армию не хочешь,

То старайся от души.

Дискотеки только ночью,

Днем "курсач" садись пиши.

***

Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мели,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это – студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

***

Ты учишься, и это много значит,

Так пусть везет всегда тебе,

Пускай твоя звезда удачи

Осветит путь даже во мгле!

Пускай проходит динамично

Студенческая жизнь.

Живи, учись ты на отлично

И молодцом держись!

***

Поздравляю тебя с днем студента, и хочу тебе пожелать позитива, побольше денег, счастья и чтобы всегда везло! Пусть только лучшее ждет тебя в жизни, ведь она только начинается! Пусть те, кого ты любишь, не покидают тебя! пусть хорошая учеба принесет свои плоды, а так же желаю суметь устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу!

День студента 25 января: видео