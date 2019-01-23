У чиновника в Донецкой области обнаружили паспорт гражданина России

Кроме того, он уличен в систематических поборах, в частности, в получении 500 тыс. грн. неправомерной выгоды.

Полиция разоблачила чиновника Главного управления Гоструда в Донецкой области в получении паспорта РФ и подделке документов на должность.

Об этом УНИАН сообщили Главном следственном управлении Нацполиции Украины.

Так, полиция осуществляла досудебное расследование по уголовному производству о подозрении начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

«В частности, в августе 2018 года правоохранители осуществили спецоперацию по документированию преступных действий должностного лица. В рамках спецоперации злоумышленника задержали после получения им очередного «транша» в размере 500 тыс. грн», - говорится в сообщении.

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Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года подозреваемый посетил территорию временно оккупированного Крыма. Там он получил паспорт гражданина Российской Федерации. Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до его назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

«Впоследствии, уже находясь в гражданстве страны-агрессора, злоумышленник подделал документы для представления для назначения на должность в органах государственной власти Украины», - отметили в полиции.

Сегодня, 23 января, следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции сообщили злоумышленнику о подозрении по данному факту. Сейчас продолжаются мероприятия по избранию ему меры пресечения.