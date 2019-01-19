На Крещение за безопасностью украинцев на водоемах следят почти 3 тысячи спасателей
12:21, 19 января 2019Общество
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По Украине на водоемах обустроены почти тысяча спасательных постов.
На Крещение у водоемов дежурят почти 3 тысячи спасателей / фото УНИАН
Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных происшествий во время купания на Крещение, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС, правоохранители и медицинские работники.
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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, на водоемах страны уже установлены 967 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения.
"В общем, в этот день от ГСЧС на водных объектах дежурят более 2 тысяч 900 человек и 541 единица техники", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН рассказал о правилах безопасного купания на Крещение.
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