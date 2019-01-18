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Климкин рассказал о разработке нового механизма въезда россиян в Украину

14:05, 18 января 2019
Общество
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Климкин рассказал о "нюансах" в работе в этом направлении / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает необходимость введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены въезжать в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

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«Мы должны применить следующий шаг (после сбора биометрических данных - УНИАН), и сейчас структуры работают в плане подготовки соответствующего программного обеспечения, россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках», - заявил он.

«Здесь есть еще некоторые нюансы, и правовые, и технические, но это должно быть введено», - добавил министр.

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Теги: #Украина#россияне#Павел Климкин