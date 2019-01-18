Климкин рассказал о разработке нового механизма въезда россиян в Украину
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает необходимость введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены въезжать в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.
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«Мы должны применить следующий шаг (после сбора биометрических данных - УНИАН), и сейчас структуры работают в плане подготовки соответствующего программного обеспечения, россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках», - заявил он.
«Здесь есть еще некоторые нюансы, и правовые, и технические, но это должно быть введено», - добавил министр.