Климкин рассказал о разработке нового механизма въезда россиян в Украину

По словам главы МИД, пока соответствующие структуры работают относительно подготовки соответствующего программного обеспечения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает необходимость введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены въезжать в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

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«Мы должны применить следующий шаг (после сбора биометрических данных - УНИАН), и сейчас структуры работают в плане подготовки соответствующего программного обеспечения, россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках», - заявил он.

«Здесь есть еще некоторые нюансы, и правовые, и технические, но это должно быть введено», - добавил министр.