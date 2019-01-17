СБУ задержала выдворенную из России скандальную украинскую журналистку (фото)

14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко, которую выдворили с территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

«Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года она распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины.

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«В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что 14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения - содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве, открытом по признакам ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, ведется следственным отделом УСБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются.

Ранее российский ТАСС, ссылаясь на слова адвоката пропагандистки, сообщал, что Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, арестовали в Харькове.