Суд отказал бразильцу Лусварги, воевавшему на стороне боевиков, в слушании дела в закрытом режиме

Вместе с тем коллегия судей удовлетворила ходатайство защиты в части запрета видеосъемки подсудимого.

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области отказал защите гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги в слушании дела в закрытом режиме.

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Как сообщает радио Свобода, в то же время коллегия судей удовлетворила ходатайство защиты в части запрета видеосъемки подсудимого. Во время процесса, по решению суда, также будет запрещена аудио- и видеозапись в момент обнародования личных данных гражданина Бразилии.

Новый адвокат Лусварги Иван Мелешко, который сменил адвоката Валентина Рыбина, отметил, что его подзащитный не предоставил ему полномочий комментировать это ходатайство.

Следующее заседание по делу назначили на 24 января. До 28 января длится действие 60-дневного срока меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей.

Ранее прокуратура заявляла, что в зависимости от того, признает ли Лусварги свою вину, судебный процесс будет проходить в общем (с изучением всех доказательств и допросом всех свидетелей) или сокращенном порядке.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Павлоградский городской районный суд начал слушать дело Лусварги.