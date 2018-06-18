В деле о задержании бразильца Лусварги не фигурирует организация «С14» – СБУ

Пресс-секретарь СБУ отметила, что указанное производство не является подследственным спецслужбе, поэтому его, вероятно, передадут полиции.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги группой неустановленных лиц. Уголовных производств против организации «С14», при этом, в СБУ не начинали и не расследуют.

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Об этом сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на пресс-секретаря СБ Елену Гитлянскую.

«По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство относительно лишения свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовных производств против организации "С14" и ее руководителей по состоянию на сегодня в СБУ не начиналось и не расследуется», – сказала она.

Гитлянская отметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому вероятнее всего это производство передадут полиции.

Ранее адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы гражданина Бразилии – экс-боевика «ДНР» Рафаэля Лусварги, сообщил, что следственное управление СБУ открыло уголовное производство по факту задержания Лусварги активистами националистической организации «С14». Рыбин также опубликовал копию ответа СБУ на его запрос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая националисты поймали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ. По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранец был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР».

В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальон «Викинг»» террористической организации «ДНР».

В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.