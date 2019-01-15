Уже в четверг Рада может рассмотреть вопрос перехода общин из "УПЦ МП" в ПЦУ – Парубий

Парламент должен сделать все для того, чтобы этот процесс был не конфликтный, а юридически взвешенным и грамотным, подчеркивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В четверг парламент должен рассмотреть законопроект относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что после получения Украиной томоса многие религиозные общины захотели перейти в украинскую церковь.

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«И парламент должен сделать все для того, чтобы этот процесс был не конфликтный, а юридически взвешенным и грамотным», - отметил председатель ВР.

Парубий подчеркнул, что в парламенте зарегистрирован законопроект №4128 по этому вопросу, но, к сожалению, он не учитывает всех процедур. По его словам, он обратился к профильному комитету, чтобы законопроект был доработан с учетом рекомендаций и решений Европейского суда по правам человека.

Спикер считает, что должен быть подготовлен законопроект по изменению религиозными общинами подчиненности.

«И я убежден, что новая редакция законопроекта будет соответствовать лучшим европейским стандартам и поможет в полной мере реализовать права верующих и обеспечить свободу совести», - сказал Парубий.

Он подчеркнул, это должен быть законопроект, который позволит избежать любых конфликтов на религиозной почве, поскольку «это вопрос не только религиозный, но и вопрос национальной безопасности».

«Я надеюсь, что комитет в среду сможет рассмотреть и принять решение, и если будет воля парламента, то мы в четверг сможем включить доработанный проект закона в повестку дня сессии для принятия решения. И я считаю, что это будет одним из важнейших законов на эту неделю и покажет, что украинский парламент отвечает масштабным вызовам, которые стоят сегодня перед Украиной», - добавил Парубий.