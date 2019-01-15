На Днепропетровщине первый приход бывшей УПЦ МП присоединилась к Православной церкви Украины

В состав ПЦУ вошел Свято-Покровский храм с. Рубановское Васильковского района.

На Днепропетровщине первый приход бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата присоединился к Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской епархии ПЦУ.

«14 января управляющий Днепровской епархией преосвященнейший владыка Симеон посетил Свято-Покровский храм с. Рубановское Васильковского района, который первый, в нашей области, перешел к поместной церкви», - говорится в сообщении.

Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Василий Пышный, канцлер епархии протоиерей Виталий Лопушанский с клиром, также было приглашено духовенство.

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Отмечается, что после молитвы епископ Симеон возглавил благодарственный молебен, «засеял» прихожан и поздравил отца Василия с днем ангела, отметив его благословенной грамотой, а также всю общину, которая более 20 лет постоянно молилась за украинскую церковь.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.