Работают не только войска: эксперт объяснил, как изменилась борьба с оккупантами после начала ООС

Сейчас трансляция на оккупированные территории Донбасса правдивой информации и борьба с российской пропагандой является основной задачей Украины, отметил военный эксперт.

Повышение социальных стандартов в Украине пагубно влияет на "военный призыв" среди террористов "Л/ДНР". Потенциальные "призывники" все чаще бегут с оккупированных территорий.

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Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает «Обозреватель». Он уверен, что это результат успешной информационной войны, которая началась после преобразования АТО в ООС.

"Мы начали работать не только военными силами. Информационная составляющая сейчас набирает вес. Поэтому чем лучше в Украине будет демократия, повышение социальных стандартов, тем призыв там будет все меньше и меньше. Чем у нас лучше – тем там хуже", – пояснил Стариков.

Он подчеркнул, что вещание на оккупированные территории Донбасса правдивой информации и борьба с российской пропагандой сегодня является основной задачей Украины.