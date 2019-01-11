Тымчук раскрыл реальную картину вчерашнего обстрела машины КП "Вода Донбасса"

Российская пропаганда ожидаемо обвинила ВСУ во вчерашнем обстреле.

Вчерашний инцидент с обстрелом машины коммунального предприятия "Вода Донбасса" в районе н.п. Крутая Балка (в неподконтрольной Украине части Донецкой области) росСМИ усиленно используют для попыток дискредитации ВСУ. Якобы этот обстрел совершили не российские оккупанты, а подразделения ОС.

По данным группы «Информационное сопротивление», реальная картина этой провокации совсем иная, пишет координатор «ИС» на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что расстояние от позиций передовых подразделений ОС на этом участке до места обстрела (2,5 км), особенности рельефа (а именно - перепад высот порядка 30 м «не в пользу» подразделений ОС) и препятствия в виде лесополосы вдоль дороги делают невозможным использование для поражения автомобиля вооружения типа РПГ, СПГ, пушки БМП -1 и т.д. – о чем заявляют российские оккупанты.

«Анализ опубликованных фото и видео материалов с места события дают основания утверждать, что характер деформаций кузова машины не соответствует типичным признакам попадания боеприпасов РПГ, СПГ, пушки БМП-1, ПТУР. Повреждения кузова машины и другие признаки на местности, возникшие в результате возгорания машины, указывают на постановочный подрыв автомобиля», – пишет Тымчук.

По его оценке, целью данной "постановки", вполне очевидно, является намерение обвинить украинскую сторону в целенаправленном обстреле машины коммунального предприятия. С целью дальнейшего освещения данного факта как «очередного преступления ВСУ против мирных жителей Донбасса».

«Иных объяснений этой провокации российских оккупантов нет», – добавил Тымчук.