В Киеве впервые выйдет Коран на украинском языке

Кандидату исторических наук, переводчику и исследователю Михаилу Якубовичу из Острожской академии понадобилось около 5 лет для того, чтобы перевести Коран на украинский язык, сообщили в издательстве.

"Коран — не только главная книга ислама. Это часть мирового наследия, произведение искусства, издание, которое должно быть в любой домашней библиотеке. Украина — многонациональное государство. Коран - это книга, которая поможет нам лучше понять и узнать друг друга", - говорит директор «Основ» Дана Павлычко.

Известно, что первые попытки перевести Коран на староукраинский язык были сделаны еще в ХVII веке. На современный украинский язык Коран пробовал перевести львовский полиглот Александр Абранчак-Лисенецкий, но эти тексты так и не были опубликованы.

Стоит отметить, что Михаил Якубович также столкнулся со многими сложностями во время работы над священным писанием мусульман прежде, чем перевод официально утвердила комиссия в центре Короля Фагда в Медине.

"В Украине не было прямых переводов с арабского языка, только какие-то фрагменты, да и то не достаточно удачные. Я очень долго работал над исламской религиозной лексикой, подбирал такие понятия, которые с одной стороны были бы привычными для украинского читателя, с другой — отображали сущность оригинала", - признался переводчик.

Читайте такжеВ Киеве открылась мусульманская общеобразовательная школаКоран — священная книга мусульман, была записана более четырнадцати столетий тому назад. В ней насчитывается 114 сур (глав) разной длины, а все суры в свою очередь разделены на аяты (стихи). По различным подсчетам в Коране от 6204 до 6236 аятов и более 320 тысяч букв. Это своего рода свод законов, которым следует каждый мусульманин.

"По традиции в Саудовской Аравии паломникам, которые покидают Священную Мекку, от имени короля дарят Коран на их родном языке. Ранее мусульманам из Украины вручали русский перевод. Теперь украинцы могут получать этот дар на своем родном языке. Каждая нация, каждая страна должна иметь собственный перевод всех священных текстов. Это обогащает не только культуру, это обогащает народ", - рассказал муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов.

Ранее текст перевода появился в сети на сайте Комплекса имени короля Фагда по печати Священного Корана.