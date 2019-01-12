Денисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила, что сегодня День украинского политзаключенного.

В российских тюрьмах незаконно удерживают более 80 украинцев.

Читайте такжеОсужденного в Крыму по делу "украинских диверсантов" Захтея поместили в карцер

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, напомнив, что сегодня День украинского политзаключенного.

«Русский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинского народа. Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму.

Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию», - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов.

«Всего более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды», - добавила Денисова.

Она также процитировала слова политзаключенного Владимира Балуха, который на организованном над ним судилище, сказал: «Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине».

Вместе с тем омбудсмен выразила убеждение, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить.

Денисова напомнила, что в российских тюрьмах не сломались заместители лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, они на свободе.

Омбудсмен заверила, что приложит максимум усилий для освобождения всех соотечественников.