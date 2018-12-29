Сущенко поместили в карцер и издеваются – Денисова

Сотрудники колонии заставляют Сущенко просыпаться раньше всех узников - в 5 утра и изымают постельные принадлежности.

Украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко в колонии РФ поместили в карцер.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу в Facebook.

"Имею неутешительную информацию относительно Романа Сущенко, который уже третий Новый год проведет в российской колонии. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним", - написала Денисова.

По ее словам, сотрудники колонии заставляют Сущенко просыпаться раньше всех узников - в 5 утра и изымают постельные принадлежности.

Денисова отметила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.