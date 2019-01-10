Одесскому активисту Михайлику перенесли операцию в Германии по извлечению пули из-за саботажа украинских правоохранителей

Активист сейчас находится в Германии и готов к проведению операции.

Лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, заявил о переносе операции по извлечению пули из-за отсутствия документов для законности процедуры ее изъятия, которые в Германию должны передать украинские правоохранители.

Об этом Михайлик сообщил Facebook, отметив, что сейчас находится в Германии.

По его словам, операция в немецкой клинике должна была состояться утром 9 января, о чем были уведомлены украинские правоохранители. Он акцентирует, что «за два месяца» о точном месте извлечения пули из легкого знал генпрокурор Украины Юрий Луценко, которому активист предоставил необходимую информацию во время личной встречи в Киеве.

Как подчеркивает общественник, благодаря усилиям множества разных людей, он сегодня находится в Германии, готов к операции морально и физически.

«Но, есть одно «но», которое просто не укладывается в моей голове. Многократно обещанные Национальной полицией Украины, Генеральной прокуратурой и генпрокурором документы об оказании международной правовой помощи до сих пор так и не дошли до немецких правоохранителей», - акцентирует Михайлик.

Он подчеркивает, что операция переносится на несколько дней в надежде, что документы все-таки будут подготовлены в Украине и поступят немецким правоохранителям. При этом, он отмечает, что врачи и правоохранители Германии не могут понять, почему в Украине вовремя не подготовили соответствующий пакет документов.

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Общественник считает, что правоохранительная система Украины этим показала свою несостоятельность и опозорила себя перед лицом иностранных партнеров.

«Эта система не оставляет мне самому никакого выбора, кроме как ложиться на операционный стол, понимая, что извлеченная пуля практически теряет весь свой смысл, как важнейшее вещественное доказательство… Именно пуля могла бы вывести не только на исполнителей моего покушения, но и на посредников, и даже на заказчиков», - написал Михайлик.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. Правоохранители рассматривают три версии покушения на активиста.

По подозрению в покушении на Михайлика правоохранители задержали троих граждан Грузии. По данным полиции, они являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога. Позже суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину), который, по словам защиты, имеет инвалидность первой группы.

Адвокаты Михайлика настаивают на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии и немецкая сторона оплатит все соответствующие расходы.

В начале января 2019 года Михайлик заявил о срыве украинскими правоохранителями процедуры передачи пули, которую должны изъять из его тела во время хирургической операции, из-за не подготовки документов для законности процедуры ее изъятия.