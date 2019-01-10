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Украинцы в центре Лондона провели акцию против российской агрессии

06:11, 10 января 2019
Общество
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Активисты собрались на Даунинг стрит возле офиса премьер-министра Великобритании / фото facebook.com/london.maidan

Отмечается, что акция прошла на Даунинг Стрит, непосредственно напротив дома премьера Великобритании Терезы Мэй. Об этом сообщает "Громадське".

Активисты заявили, что главная цель протеста - привлечь внимание британцев к агрессии РФ в Украине, которая длится:

"Британцы не знают, что в Украине идет война. Потому что газеты об этом уже не пишут, Украина вышла из новостей очень давно, поэтому это единственный способ напомнить - выйти на мирный протест и рассказывать людям, что происходит в Украине", - рассказала лидер "Евромайдан. Лондон" Наталья Равлюк.

Как отмечает "Громадське", акции в правительственном квартале Лондона украинцы проводят с начала агрессии РФ в Азовском море.

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"В течение действия военного положения выходили на мирные митинги ежедневно. После окончания - раз в неделю", - говорится в сообщении.

"Мы довольны их реакцией. После того, как мы вышли, британский корабль прибыл в Одессу для поддержки. Не знаю, мы его наколядовали, или так совпало, но нас здесь слышат и видят", - рассказала участница акции.

Активисты настаивают на больших санкциях против РФ и поддержке Украины.

"Мы всегда говорим в своих обращениях об отключении SWIFT, замораживании активов российских олигархов, которые близки к Путину, о предоставлении военной помощи Украине, поскольку Британия является подписантом Будапештского меморандума", - подчеркнула Равлюк.

Отмечается, что украинцы в Британції готовят письмо-обращение к Терезе Мэй о необходимости предоставления помощи Украине и содействии освобождению пленных украинцев.

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Теги: #Лондон#акция#российская агрессия