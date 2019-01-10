Украинцы в центре Лондона провели акцию против российской агрессии

Активисты заявили, что главная цель протеста - привлечь внимание британцев к агрессии РФ в Украине, которая продолжается.

Украинские активисты, которые живут в Британии, вечером 9 января провели в центре Лондона акцию протеста против политики России.

Отмечается, что акция прошла на Даунинг Стрит, непосредственно напротив дома премьера Великобритании Терезы Мэй. Об этом сообщает "Громадське".

Активисты заявили, что главная цель протеста - привлечь внимание британцев к агрессии РФ в Украине, которая длится:

"Британцы не знают, что в Украине идет война. Потому что газеты об этом уже не пишут, Украина вышла из новостей очень давно, поэтому это единственный способ напомнить - выйти на мирный протест и рассказывать людям, что происходит в Украине", - рассказала лидер "Евромайдан. Лондон" Наталья Равлюк.

Как отмечает "Громадське", акции в правительственном квартале Лондона украинцы проводят с начала агрессии РФ в Азовском море.

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"В течение действия военного положения выходили на мирные митинги ежедневно. После окончания - раз в неделю", - говорится в сообщении.

"Мы довольны их реакцией. После того, как мы вышли, британский корабль прибыл в Одессу для поддержки. Не знаю, мы его наколядовали, или так совпало, но нас здесь слышат и видят", - рассказала участница акции.

Активисты настаивают на больших санкциях против РФ и поддержке Украины.

"Мы всегда говорим в своих обращениях об отключении SWIFT, замораживании активов российских олигархов, которые близки к Путину, о предоставлении военной помощи Украине, поскольку Британия является подписантом Будапештского меморандума", - подчеркнула Равлюк.

Отмечается, что украинцы в Британції готовят письмо-обращение к Терезе Мэй о необходимости предоставления помощи Украине и содействии освобождению пленных украинцев.