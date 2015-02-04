В Сумах создается центр допризывной подготовки молодежи
В Сумах внедряется пилотный проект по созданию центра допризывной подготовки молодежи.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной организации Общества содействия обороне Николай Лобушко.
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"Идею поддержали в отечественном оборонном ведомстве и Министерстве образования и науки Украины. Уже разработан и согласован устав этого центра. Он будет базироваться в парке имени Кожедуба в Сумах, где работает парашютная вышка. Военкомат, с которым мы тесно сотрудничаем, хочет, чтобы центр готовил специалистов для спецназа. Там можно пройти парашютную и огневую подготовку, овладеть навыками рукопашного боя, топографии", - рассказал Николай Лобушко.
По его словам, центр должен заработать уже в апреле, а затем аналогичные центры будут действовать и в районах области.