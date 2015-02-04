СБУ уничтожила боевиков, обстрелявших Мариуполь

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко. "Закончена операция по уничтожению российской преступной террористической группы, которая руководила артиллерией и осуществляла обстрел", - сказал председатель СБУ.

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Он отметил, что в результате спецоперации был ликвидирован российский военнослужащий и 10 его сообщников.

Валентин Наливайченко добавил, что спецоперация проводилась возле села Безымянное Новоазовского района Донецкой области. По словам Валентина Наливайченко, эта территория находится под контролем боевиков, а следовательно, кроме физической ликвидации, принять какие-либо действия по их аресту было невозможно.

При этом Валентин Наливайченко выразил надежду, что российские военные и подконтрольные им боевики из числа местного населения передадут родственникам тела членов ликвидированной группировки.

Также глава СБУ проинформировал, что сейчас Служба безопасности продолжает работу по задержанию или ликвидации боевиков, которые были причастны к расстрелу автобуса на блокпосту под Волновахой.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января боевики обстреляливосточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены.