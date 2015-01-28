Обнародован еще один перехваченный разговор тех, кто обстрелял Мариуполь

Ранее СБУ обнародовала перехваченный разговор главарей террористов т. н. "ДНР", которые планировали осуществить обстрел Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 31 человек, более 108 были ранены. Обстрел, как определила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

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По предварительным данным, на восстановление разрушенных в результате обстрела зданий и сооружений необходимо около 100 млн грн.

28 января Кабмин выделил 10 млн грн на реализацию работ по восстановлению жилых кварталов Мариуполя, а также на оказание финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в результате артобстрела.