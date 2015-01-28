Обнародован еще один перехваченный разговор тех, кто обстрелял Мариуполь
Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский обнародовал видео, которое является доказательством того, что 24 января Мариуполь целенаправленно обстреливал артдивизион России.
Ранее СБУ обнародовала перехваченный разговор главарей террористов т. н. "ДНР", которые планировали осуществить обстрел Мариуполя.
Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 31 человек, более 108 были ранены. Обстрел, как определила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.
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По предварительным данным, на восстановление разрушенных в результате обстрела зданий и сооружений необходимо около 100 млн грн.
28 января Кабмин выделил 10 млн грн на реализацию работ по восстановлению жилых кварталов Мариуполя, а также на оказание финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в результате артобстрела.