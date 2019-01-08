Подозреваемый в убийстве двух студенток в Харькове признал свою вину

Согласно законодательству Турции, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Гражданин Турции, подозреваемый в убийстве двух иностранных студенток в Харькове, признал свою вину на суде.

Об этом сообщил советник Посольства Турецкой Республики в Украине по внутренним делам Хакан Сиралы во время встречи с первым заместителем председателя Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Советник турецкого посольства выразил благодарность украинским полицейским за эффективные двусторонние отношения. "Мы очень быстро и оперативно действовали, расследовали это дело, которое имело большой резонанс. Спасибо украинской полиции за такое сотрудничество", - сказал дипломат.

Также турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину. "Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное лишение свободы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 3 января около 9:30 в Киевский отдела полиции Харькова обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По его словам, студентки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки. В съемной квартире по улице Валентиновской работники полиции обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

5 января подозреваемого в двойном убийстве гражданина Турции 1998 года рождения задержали в Стамбуле, куда он бежал после совершения преступления.