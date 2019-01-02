На маршах ко дню рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано

За порядком следили 450 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители не зафиксировали правонарушений на киевских маршах ко дню рождения Степана Бандеры 1 января.

Читайте такжеВо Львове масштабным вече отметили годовщину дня рождения Бандеры (фото)

Как сообщает пресс-служба МВД, за порядком следили 450 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Все три шествия прошли без нарушений правопорядка.

Отмечается, что к мероприятиям были привлечены сотрудники полиции диалога.

Кроме того, задействованы кинологи со служебными собаками и сотрудники взрывотехнической службы.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось несколько маршей по случаю 110-летия со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.