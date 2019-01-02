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На маршах ко дню рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано

02:41, 02 января 2019
Общество
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Марши ко Дню рождения Бандеры в Киеве прошли спокойно / mvs.gov.ua

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Как сообщает пресс-служба МВД, за порядком следили 450 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Все три шествия прошли без нарушений правопорядка.

Отмечается, что к мероприятиям были привлечены сотрудники полиции диалога.

Кроме того, задействованы кинологи со служебными собаками и сотрудники взрывотехнической службы.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось несколько маршей по случаю 110-летия со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

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Теги: #Киев#Степан Бандера