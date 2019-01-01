В Киеве националисты провели марши по случаю 110-летия со дня рождения Бандеры (фоторепортаж)

Участники жгли файеры и выкрикивали национальные лозунги.

Националистические организации провели сегодня в Киеве марш по случаю 110-летия со дня рождения предводителя ОУН Степана Бандеры.

Как сообщает Радио Свобода, состоялось два шествия ко дню рождения Бандеры: одно от памятника Тарасу Шевченко до майдана Независимости провели ВО «Свобода», «Правый сектор» и другие правые и праворадикальные организации; другое – от Национальной оперы - так называемое «Азовское движение»: «Национальный корпус», организация «Национальные дружины» и другие представители этого объединения.

Участники жгли файеры и выкрикивали национальные лозунги.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых и день рождения лидера ОУН Бандеры.