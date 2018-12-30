Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Он пока не готов ее озвучить.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию заказчика убийства сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, однако пока не готов озвучить ее.

Об этом Луценко рассказал 29 декабря в интервью журналистке Янине Соколовой в эфире "5 канала".

"Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", – заверил он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевезли на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

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5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко сообщил, что по делу Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, сбежавшему из Украины в тот день, когда начались задержания по делу активистки.