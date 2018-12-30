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Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

01:43, 30 декабря 2018
Общество
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Гандзюк умерла 4 ноября / фото УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию заказчика убийства сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, однако пока не готов озвучить ее.

Об этом Луценко рассказал 29 декабря в интервью журналистке Янине Соколовой в эфире "5 канала".

"Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", – заверил он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевезли на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

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5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко сообщил, что по делу Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, сбежавшему из Украины в тот день, когда начались задержания по делу активистки.

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Новость в сюжете: Смерть Екатерины Гандзюк
Теги: #Луценко#Екатерина Гандзюк