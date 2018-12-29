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Ани Лорак пришла на российское шоу в сверкающем платье за $1400

17:56, 29 декабря 2018
Общество
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Instagram Ани Лорак

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Артистка на странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала на съемочной площадке российского проекта "Голос". Компанию Лорак по шоу составили Константин Меладзе, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, а также рэпер Баста, которому запрещен въезд в Украину на три года.

Исполнительница запечатлена в тренерском кресле в вечернем платье на одно плечо. Для эфира певица выбрала сверкающий наряд, расшитый серебряными пайетками от Alexander Terekhov, стоимостью 1378 долларов (около 38 тысяч гривен), передает "Апостроф". Свой образ звезда дополнила длинными серьгами, а волосы собрала в пучок.

Как сообщал УНИАН, под фото Лорак в Instagram разгорелись нешуточные споры.

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Теги: #певица#Ани Лорак в России